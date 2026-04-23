Todo listo para la 26° edición de Pizza a la Ciencia: ¡Malvinas a la vista!

El próximo martes 28 de abril de 2026, la comunidad de Esquel tendrá una nueva cita con el conocimiento y la reflexión en la 26° edición del ciclo Pizza a la Ciencia. Bajo el lema ¡Malvinas a la vista!, el evento se desarrollará a partir de las 20:30 horas en el nuevo local de Fitzroya Pizza, ubicado en Almafuerte 1904. La propuesta busca conversar sobre los diferentes caminos que permiten actualmente acercarnos a nuestras islas a través de la literatura, la ciencia y la historia.

La jornada contará con una cartelera de expositores de gran nivel. Entre ellos se destaca la participación de Eduardo Sacheri, profesor de historia y reconocido escritor, quien presentará Dos novelas sobre la guerra de Malvinas en referencia a sus obras Demasiado lejos y Qué quedará de nosotros. También estará presente Ricardo Pipo Casaux, biólogo e investigador ad honorem de CONICET con amplia trayectoria en el Instituto Antártico Argentino, quien disertará sobre la mirada hacia las islas desde el continente blanco.

Desde una perspectiva territorial y social, el profesor de geografía Mauro Cesetti Roscini hablará sobre el territorio de soberanía y el desarrollo territorial. Asimismo, el plano local y humano estará representado por Marcelo Salonio, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Esquel, con su presentación titulada Las islas allá, nosotros acá.

La moderación del encuentro estará a cargo de Héctor Gonda y Carlos Baroli. Esta edición tiene un carácter especial ya que se realiza en el marco de los festejos por el cumpleaños número 51 de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Organizan Fitzroya Pizza junto al Observatorio del Territorio y el Desarrollo Regional (TeDer – FCE – UNPSJB).

E.B.W.