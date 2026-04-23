La Comarca se une en un recital solidario para ayudar a Jorge Omad

El recital a beneficio de Jorge Omad en El Bolsón reunirá a bandas y músicos de la Comarca este domingo 26 de abril, con el objetivo de acompañar al artista en un momento complejo de salud y económico. La iniciativa surge de colegas y amigos, que buscan darle una mano mientras atraviesa un proceso de recuperación que le impide trabajar.

Iniciativa entre músicos y amigos

En diálogo con Red43 Comarca Andina, Alejandro Bouso y Joki explicaron que la propuesta nació ante la situación que atraviesa Omad, un referente de la cultura comarcal. “Está con un problema de salud hace bastante tiempo, tuvo operaciones y una de ellas tuvo un rechazo. Está complicado, no puede trabajar y está muy dolorido”, señalaron.

Frente a este panorama, decidieron organizar un recital solidario que permita recaudar fondos para su tratamiento y recuperación. “Tratamos de juntarnos con los amigos y generar algo como para que pueda subsistir”, explicaron.

El evento contará con la participación de Joki y sus Secuaces, Grasshoppers, el trío de blues, además de músicos invitados como Danilo y Francisco Cooke. La propuesta combinará distintos estilos, con predominio del rock y el blues.

Un referente de la música comarcal

Jorge Omad es un músico con una larga trayectoria en la Comarca Andina. Fue uno de los impulsores de la murga en la zona y participó en numerosas bandas, entre ellas Terapia Intensiva, Caravana, Paralelo 42 y Bolsónica.

“Empezó muy chico, siempre estuvo tocando, siempre colaboró en festivales a beneficio. Cuando había que estar, él estaba”, contó Alejandro. En ese sentido, remarcaron que el recital también busca devolver parte de ese compromiso sostenido a lo largo de los años.

Cómo será el recital solidario

El recital a beneficio de Jorge Omad en El Bolsón se realizará el domingo 26 de abril a las 20:30 en la Casa del Bicentenario, ubicada en Roca 643.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 7.000 pesos y pueden adquirirse mediante transferencia al alias “jojomad”, correspondiente al propio músico.

Los artistas organizadores del evento indicaron que quienes no puedan asistir también pueden colaborar comprando una entrada como forma de ayuda. “Todo suma. El que no pueda venir pero tenga ganas de colaborar, también está bueno”, señalaron.

Además, informaron que cada banda tocará alrededor de 40 minutos y que habrá invitados especiales a lo largo de la noche.

O.P.