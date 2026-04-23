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23 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut superó las 34.000 vacunas antigripales aplicadas

La Secretaría de Salud destacó el avance de la campaña en toda la provincia y confirmó que se mantienen las gestiones ante Nación para garantizar el envío de dosis a los diversos vacunatorios. 
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Salud del Chubut informó que ya se aplicaron más de 34.000 vacunas antigripales en todo el territorio provincial, reafirmando el trabajo preventivo que impulsa el Gobierno provincial. Desde la cartera sanitaria pusieron en valor la importante convocatoria que registra la campaña de inmunización desde su inicio y garantizaron su continuidad en todas las localidades.

 

En este contexto, las autoridades indicaron que se realizan gestiones permanentes ante el Ministerio de Salud de la Nación para asegurar la provisión de dosis y satisfacer la demanda actual. Esta política sanitaria se mantiene como una herramienta clave para el cuidado de la población y la prevención de enfermedades estacionales.

 

Hasta el momento se aplicaron un total de 34.270 dosis a los grupos priorizados, que incluyen a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérperas, mayores de 65 años, personal de salud y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Las vacunas se encuentran disponibles de forma gratuita en los centros de salud y no es necesario presentar una orden médica para recibirlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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