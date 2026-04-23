Silvestre: el lugar para perderle el miedo a la masa madre

Simón es el dueño de Silvestre, Pizza madre, local que lleva 3 años en Bartolomé Mitre 505, a pasitos de la Plaza San Martín: “es mi vida prácticamente, desde hace 8 años”.



La panadería fue una idea que fue leudando con el tiempo: “La idea nació en 2018 cuando hice mi primer pan, y después estaba viviendo en Córdoba, me fui para allá a terminar la facultad, estaba estudiando Antropología, y ahí continué haciendo pan, me agarró en pandemia, la etapa donde ya a la facu no se podía ir más”.



De la pandemia, al pan: “El estar en casa me motivó a meterle a esto. Viví en residencias mucho tiempo, con muchas personas, así que hacía pan todos los días, hacía un pan que no me crecía, me quedaba chato, y eso me daba mucha bronca, así hasta que entendí que se necesitaba para hacer un buen pan, una olla de hierro, por ejemplo, con el IFE me compré la primera balanza, que todavía la tengo ahí, y bueno, así fui mejorando, hasta que logré que el pan crezca y pueda sacar un pan como el que veían en las fotos en Instagram, y ahí lo empecé a vender”.



La masa madre como un insumo que no es solo estético: “La importancia de la masa madre es que hace digerible el alimento, hace digerible el cereal que consumimos en el pan, que es el trigo o cualquier otro cereal, que ese cereal tiene gluten, que es una proteína, y cuando nosotros comemos ese gluten, si no está fermentado a través de la masa madre, entra de una manera al cuerpo donde el cuerpo no lo puede digerir, no puede incorporar los nutrientes”.



Un aporte a la comunidad, sin demonizar otros panificados: “La importancia es que no nos cae mal, que podemos comer panes tranquilos y que a lo largo del tiempo no nos va a perjudicar la salud. La masa madre es una buena opción como para calmar nuestro cuerpo y que pueda empezar a procesar los alimentos. Sí, es una opción que está hace años, hace miles de años”.



La tendencia de masa madre se ha difundido en el mundo y las redes, pero es una forma de producción histórica: “No solamente tenemos pan, tenemos las pizzas, ahora largamos pizzas individuales, también estamos largando panchos y sándwiches. El pancho es con pan de masa madre, lo sacamos del bollo de la pizza y bueno, ahí se estira, se le pone salsa, muzarella, una salchicha alemana y después le agregamos tomate, algunos tienen jamón, otras pancetas, jamón y morrón, hay distintas variedades, , es otro tipo de pancho, es un pancho pizza, que ya está disponible”.



Desde hoy, Silvestre celebra abrir los mediodías: “De 11 y media hasta las 2 y media de la tarde y de 6 y media de la tarde a 11 de la noche, tenemos gaseosas, hay combos, entre un pancho y te llevas una gaseosa, un sándwich y te llevas una gaseosa, una pizza individual que imaginamos algo chico, pero todo lo contrario, por 12 mil pesos te come una napolitana con una gaseosa y te super llenas”.



La masa madre en Silvestre, pero también en nuestras casas: “yo siempre incentivo a que es una linda actividad para hacer en sus casas y aprender, y quien que tenga alguna duda o que le guste el tema, se puede acercar acá a charlar conmigo, yo no tengo ningún problema, aprendí de autodidacta, así que qué mejor que compartir lo que uno aprendió en el tiempo con otro que esté interesado.



El Instagram es silvestre_pizzamadre, donde hay un menú online, o sino por teléfono al 2945-557122, o acercándose al local de calle Bartolomé Mitre 505, a pasitos de la Plaza San Martín.

SL

