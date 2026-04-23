Chubut recibirá 48 mil millones de pesos por una deuda de ANSES

La Legislatura de Chubut aprobó este jueves el convenio firmado por el gobernador Ignacio Torres con el director de ANSES por el cual el Estado Nacional reconoce y se compromete a pagar la deuda que mantiene con la caja previsional. El acuerdo recibió el acompañamiento de la mayoría de los bloques, a excepción del Frente de Izquierda. Los fondos representan un alivio financiero y un reconocimiento histórico para los jubilados de la provincia.

La diputada Sandra Willatowski detalló los alcances del proyecto y explicó que este convenio establece un esquema de transferencias mensuales en concepto de anticipo del resultado definitivo del sistema previsional provincial resultante del ejercicio 2026. Según precisó la legisladora, ANSES transferirá a la provincia 12 cuotas mensuales consecutivas de 4.000 millones de pesos, comenzando en mayo del corriente año y finalizando en abril del año próximo, sumando así un total de 48.000 millones de pesos.

A partir de la ratificación de este documento, se suspenden los plazos procesales de la causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, Willatowski aclaró que una vez finalizadas las obligaciones, la Provincia desistirá de toda acción y del derecho de todos los procesos judiciales que estén vinculados con este reclamo. El acuerdo también contempla un marco de cooperación para cerrar los resultados definitivos de los ejercicios que van entre el 2017 y el 2025 mediante auditorías conjuntas.

En la misma sesión, el tratamiento de la prórroga del Comando Unificado para el despliegue de fuerzas federales regresó a comisión para profundizar su análisis. Por otro lado, se rechazó un pedido para tratar con urgencia la prohibición del uso de celulares en las aulas, aunque el oficialismo se comprometió a abordar el tema próximamente. Finalmente, los diputados aprobaron la convocatoria al ministro de Educación, José Luis Punta, para que asista a una reunión de comisión el miércoles 6 de mayo.

E.B.W.