10°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 23 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
23 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut recibirá 48 mil millones de pesos por una deuda de ANSES

La Legislatura ratificó el convenio que garantiza el pago de la deuda previsional en cuotas mensuales de 4.000 millones de pesos, mientras se postergan otros debates sobre seguridad y educación. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Legislatura de Chubut aprobó este jueves el convenio firmado por el gobernador Ignacio Torres con el director de ANSES por el cual el Estado Nacional reconoce y se compromete a pagar la deuda que mantiene con la caja previsional. El acuerdo recibió el acompañamiento de la mayoría de los bloques, a excepción del Frente de Izquierda. Los fondos representan un alivio financiero y un reconocimiento histórico para los jubilados de la provincia.

 

La diputada Sandra Willatowski detalló los alcances del proyecto y explicó que este convenio establece un esquema de transferencias mensuales en concepto de anticipo del resultado definitivo del sistema previsional provincial resultante del ejercicio 2026. Según precisó la legisladora, ANSES transferirá a la provincia 12 cuotas mensuales consecutivas de 4.000 millones de pesos, comenzando en mayo del corriente año y finalizando en abril del año próximo, sumando así un total de 48.000 millones de pesos.

 

A partir de la ratificación de este documento, se suspenden los plazos procesales de la causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, Willatowski aclaró que una vez finalizadas las obligaciones, la Provincia desistirá de toda acción y del derecho de todos los procesos judiciales que estén vinculados con este reclamo. El acuerdo también contempla un marco de cooperación para cerrar los resultados definitivos de los ejercicios que van entre el 2017 y el 2025 mediante auditorías conjuntas.

 

En la misma sesión, el tratamiento de la prórroga del Comando Unificado para el despliegue de fuerzas federales regresó a comisión para profundizar su análisis. Por otro lado, se rechazó un pedido para tratar con urgencia la prohibición del uso de celulares en las aulas, aunque el oficialismo se comprometió a abordar el tema próximamente. Finalmente, los diputados aprobaron la convocatoria al ministro de Educación, José Luis Punta, para que asista a una reunión de comisión el miércoles 6 de mayo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cómo despidieron sus amigos a Rodrigo Nieves, asesinado hoy en Comodoro: “Vuela alto, turro”
2
 Gremios docentes no acatan la conciliación y ratifican el paro
3
 Taccetta sobre la situación comercial en Esquel
4
 "Hacemos feria de ropa usada para juntar un mango"
5
 Despidos en el Servicio Meteorológico: "No sobra nadie"
1
 Encuentro de personas mayores en José de San Martín
2
 Chubut recibirá 48 mil millones de pesos por una deuda de ANSES
3
 Balance de gestión y renovación en el Consejo del Adulto Mayor
4
 Vuelve a regir la reforma laboral por decisión judicial
5
 Torres en Esquel: seguimiento de obras que combinan ambiente y crecimiento urbano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -