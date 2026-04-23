Comerciantes negocian con el municipio medidas de alivio

El presidente de la CAMOCH, Claudio Selva, brindó detalles sobre la reunión que mantuvieron con el intendente de la ciudad, en la que se analizaron distintas estrategias para afrontar el complejo presente del comercio.

“Es una reunión que se disparó a partir de una encuesta que hizo CAMOCH, donde vimos un poco lo que ya creíamos, pero que ahora lo pudimos convalidar con números y buscar una alternativa o soluciones en lo que afectaba o lo que respecta al municipio”, explicó. En ese marco, indicó que “se plantearon algunas cosas que se venían trabajando y otras nuevas para tratar de combatir este mal momento que se está viviendo”.

Entre los principales puntos, Selva destacó el pedido de una moratoria. “Se podría destacar el tema de una moratoria que se venía pidiendo, lo que permitiría que, al estar al día, se acceda a los beneficios de los descuentos que te ofrece la muni cuando estás al día, porque por más que esté en plan de pago, ya se considera al día”, señaló.

Respecto a las condiciones, valoró la propuesta del Ejecutivo: “Nos ofreció una tasa que sea el 50% de la tasa de ARCA, con lo cual sería una buena tasa”. Además, desde la cámara solicitaron un alivio adicional en los plazos. “Le solicitamos un periodo de gracia de 6 meses que nos permitiría empezar a pagar la primer cuota recién dentro de 6 meses”, explicó.

Según remarcó, esta medida permitiría a los comerciantes reorganizarse en un contexto de baja actividad: “te da el changüí que, al estar al día, accedas a los beneficios, empieces a reestructurarte y, con suerte, en la temporada estemos en condiciones de afrontar esa cuota”.

R.G.