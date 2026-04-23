Olivia de Plata en Panamá

Prepararse toda la vida para tan solo 100 metros, para tan solo 11 segundos. Esa es la consigna. Ser la más rápida del continente suramericano. Muchos años de trabajo para este momento que es sublime.

Olivia Conesa consiguió esta tarde la medalla de plata en la prueba de los 100 metros llanos.

Y todavía tiene mucho para dar.

En la final de esta prueba logró la medalla de segundo puesto con una marca de 11seg 87cent, apenas seis centésimas detrás de la chilena Roxana Ramírez quien alcanzó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos que se realizan en Panamá.

Por otra parte, el podio se completó con el tercer puesto de Emily Román, de Colombia, quien alcanzo un registro de 12.08.

Olivia Conesa, pupila de la profesora Adriana Garzón, participará este viernes desde las 14 horas (de Argentina) en las semifinales de los 200 metros llanos y entre las 16.05 y 16.15 el Relevo 4x100 metros junto a Julieta Telias, Pía Cáceres y Paz Francucci.

Finalmente, la atleta de la Federación de Atletismo de Chubut cerrará su participación el sábado a las 15.20 hs con el Relevo de 4x400 metros, que tendrá una sola variante, la de Malena Coronel por Pía Cáceres (Conesa, Telias, Coronel y Francucci).