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23 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Capacitación gastronómica en Tecka

Estudiantes del curso de auxiliar en elaboración de alimentos realizaron una producción masiva de sorrentinos como parte de su formación profesional orientada a la inserción laboral rápida. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Tecka continúa impulsando espacios de formación profesional para los vecinos de la localidad, centrando sus esfuerzos en el curso de auxiliar en elaboración de alimentos. Esta propuesta educativa busca brindar una formación integral donde la teoría se traslada inmediatamente a la práctica dentro de una cocina real.

 

Durante la última jornada de aprendizaje, los catorce estudiantes que actualmente integran el programa llevaron adelante un desafío de producción a gran escala. La tarea consistió en la elaboración de cien docenas de sorrentinos, una actividad que permitió a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos sobre la dinámica de trabajo en establecimientos gastronómicos.

 

 

 

Desde la organización destacaron que este tipo de prácticas son fundamentales para que las y los estudiantes comprendan la importancia del trabajo en equipo y la organización interna de una cocina profesional. Durante la elaboración, se trabajó específicamente en la aplicación de técnicas culinarias precisas y en la gestión de producción en grandes cantidades, simulando las exigencias de un entorno laboral real.

 

Con estas herramientas concretas, los participantes fortalecen sus habilidades y competencias en el oficio, logrando una preparación sólida que favorece su futura inserción en el sector gastronómico regional. El espacio pedagógico reafirma su compromiso de fortalecer el aprendizaje desde el hacer, transformando el aula en un centro de producción activa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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