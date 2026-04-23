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23 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Charla sobre mamíferos de la región en Aldea Escolar

Investigadores del CONICET y la UNPSJB presentaron estudios sobre fauna silvestre y el impacto de las especies en el ecosistema, en una actividad organizada por el CECAIN en las escuelas de la localidad. 
Por Redacción Red43

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El 23 de abril se realizó un encuentro sobre los mamíferos que habitan la zona cordillerana, a cargo de la Dra. Mercedes Guerisoli y el Dr. Mauro Schiaffini. Durante la jornada, los profesionales explicaron las funciones biológicas de estos animales, que intervienen en la dispersión de semillas, el reciclaje de nutrientes y la regulación de las comunidades vegetales a través del pastoreo y la carnivoría.

 

Los investigadores compartieron los avances de sus trabajos en el Parque Nacional Los Alerces y el proyecto que desarrollan actualmente en el Campo Experimental de INTA. El estudio se basa en la instalación de cámaras trampa para registrar la presencia de especies nativas como el gato montés, el puma, el gato guiña y el zorrino. Este monitoreo permite diferenciar a los animales autóctonos de las especies introducidas, como el jabalí, el ciervo colorado y el visón, con el fin de analizar su estado de conservación.

 

"La protección de nuestra fauna nativa empieza por conocerla", expresaron los integrantes del equipo ante la comunidad educativa de las Escuelas N° 96 y N° 7724. Al finalizar la exposición, los investigadores convocaron a los vecinos de Aldea Escolar y parajes cercanos a participar de este proyecto científico que busca relevar la biodiversidad local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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