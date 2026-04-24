Impactante incendio: Fuego total y pérdidas absolutas en una casa

Un incendio en El Bolsón movilizó a varias dotaciones de bomberos durante la noche del jueves, cuando una vivienda ubicada en Loma del Medio fue completamente afectada por las llamas. El siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas y, según se informó, no se registraron personas heridas.

Despliegue ante el avance del fuego

De acuerdo al parte oficial de Bomberos Voluntarios, el alerta se recibió a través de múltiples llamados y del sistema de emergencias 911, lo que permitió un rápido despacho de unidades hacia el barrio El Cipresal.

Al llegar al lugar, los equipos se encontraron con un escenario complejo: la vivienda ya estaba completamente tomada por el fuego. En ese contexto, se iniciaron de inmediato las tareas de extinción, mientras se sumaban refuerzos para contener el avance de las llamas.

En total, trabajaron tres dotaciones de bomberos, con el apoyo de una unidad cisterna del SPLIF y personal policial que colaboró en la seguridad del área.

Pérdidas totales y sin personas afectadas

La vivienda afectada, de aproximadamente 10x10 metros y de construcción mixta (madera y adobe), sufrió pérdidas totales. Al momento del incendio, el cuidador no se encontraba en el lugar, mientras que el propietario (oriundo de Viedma) no estaba presente.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron heridos.

Por el momento, las causas del incendio no fueron determinadas y se encuentran bajo investigación.

Imagen de portada ilustrativa

O.P.