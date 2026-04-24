Nuevas plantas aromáticas para la Plazoleta Sirio Libanesa

La Plazoleta Sirio Libanesa, inaugurada recientemente entre Avenida Fontana entre Ameghino y Chacabuco, sigue siendo embellecida para el disfrute de los locales y turistas.

En una jornada de trabajo colectivo, la Comisión Directiva de la Asociación Sirio Libanesa, realizó la plantación de especies aromáticas.

En conjunto con Espacios Verdes, y su representante Carolina Lemir, la plazoleta fue planteada desde un comienzo como un espacio para el encuentro y paseo, aspecto que se potencia con la presencia de variedades de plantas en sus distintos aleros.

SL