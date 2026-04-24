°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
24 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nuevas plantas aromáticas para la Plazoleta Sirio Libanesa

En Avenida Fontana entre Ameghino y Chacabuco, las tareas fueron realizadas por la Comisión Directiva de la Asociación local, junto a Espacios Verdes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Plazoleta Sirio Libanesa, inaugurada recientemente entre Avenida Fontana entre Ameghino y Chacabuco, sigue siendo embellecida para el disfrute de los locales y turistas.

 

En una jornada de trabajo colectivo, la Comisión Directiva de la Asociación Sirio Libanesa, realizó la plantación de especies aromáticas.

 

En conjunto con Espacios Verdes, y su representante Carolina Lemir, la plazoleta fue planteada desde un comienzo como un espacio para el encuentro y paseo, aspecto que se potencia con la presencia de variedades de plantas en sus distintos aleros.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un queso de la Comarca Andina fue premiado entre los mejores del mundo
2
 Condenan a un penitenciario por abuso sexual
3
 Recuperan animales robados en operativos rurales
4
 Hackeo y estafa: alertan por el uso de la cuenta de WhatsApp de una escribana en Esquel
5
 Confirmaron la perpetua para Vargas Nehuén
1
 Anunciaron retención de servicios por tres días en el Hospital de Lago Puelo
2
 Invitan a visita guiada gratuita en el Museo Memoria del Bosque: Cuándo es y cómo participar
3
 Centros de Jubilados de Chubut impulsan reclamo ante PAMI por cortes en las prestaciones
4
 Teatro musical, exposiciones de pueblos originarios y visitas artísticas: la agenda de eventos en Esquel
5
 Esquel se movilizó por el reclamo salarial docente
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -