“Trae lo que leíste y llévate lo que vas a leer”: llega la feria de canje al Centro Cultural Melipal

El próximo domingo 14 de junio, el Centro Cultural Esquel Melipal se transformará en un punto de encuentro para todos los lectores de la región. Bajo la consigna “¡Trae lo que leíste y llévate lo que vas a leer!”, se llevará a cabo el "Espacio Circular de Libros", una iniciativa diseñada para fomentar el intercambio literario, dinamizar la circulación de ejemplares y fortalecer los vínculos culturales dentro de nuestra comunidad.

La jornada se desarrollará en el horario de 15:00 a 20:00 horas, ofreciendo una ventana de tiempo ideal para disfrutar de una tarde diferente. El acceso será totalmente libre y gratuito, invitando a vecinos de todas las edades a recorrer los diferentes stands. Aquellos que busquen renovar sus estanterías encontrarán un sector dedicado específicamente a la compra, venta y canje de libros y revistas, abarcando desde títulos nuevos hasta ediciones usadas que buscan un nuevo hogar.

Uno de los atractivos centrales será la "suelta de libros", una dinámica que promueve la circulación de la cultura de manera abierta y gratuita. Además, el evento ha pensado cuidadosamente en las infancias, disponiendo de un rincón de lectura exclusivo donde los más pequeños podrán acercarse al fascinante mundo de la literatura a través de cuentos y actividades pensadas especialmente para ellos.

El clima festivo estará garantizado por una propuesta artística variada. A lo largo de la tarde, el Centro Cultural contará con diversas presentaciones musicales en vivo y un espacio de micrófono abierto, permitiendo que la voz de los artistas y lectores locales cobre protagonismo. A esto se le sumarán talleres temáticos y diversas sorpresas que prometen hacer de la experiencia un momento memorable para todos los asistentes.

Para quienes deseen participar activamente del evento gestionando su propio stand, la organización destaca que los cupos son limitados debido a la capacidad del espacio. Por esta razón, se solicita a los interesados que realicen su inscripción de manera personal, acercándose directamente a las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de Av. Fontana y Av. Alvear.





M.G