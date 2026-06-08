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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Estudiantes de Lago Puelo visitaron la sede Esquel de la UNPSJB

Por Redacción Red43

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La sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) vivió una jornada especial al recibir a los alumnos de 7mo año del Colegio 717 de Lago Puelo. La visita tuvo como objetivo acercar a los jóvenes a la vida universitaria y brindarles información de primera mano sobre su futura oferta académica.

 

Un recorrido por el campus

 

La bienvenida estuvo a cargo de la Delegada Zonal, Abog. María de las Nieves González, quien recibió a los estudiantes antes de iniciar el recorrido guiado por el Sr. José Romero. Durante la visita, los alumnos pudieron explorar instalaciones clave para el desarrollo académico y la vida estudiantil, tales como:

 

Biblioteca: Espacio fundamental para la investigación y el estudio.

 

Albergue Universitario: Conociendo las opciones de alojamiento para estudiantes de otras localidades.

 

Área INBIES: Visita técnica a los viveros, destacando el perfil práctico y científico de las carreras.

 

Edificio de aulas: Un acercamiento al entorno donde transcurrirá su formación diaria.

 

Información y futuro profesional

 

El punto central de la jornada fue el espacio de intercambio con representantes de todas las Facultades de la sede. Allí, los estudiantes del Colegio 717 pudieron despejar dudas sobre el plan de estudios, el campo laboral y el día a día en la universidad.

 

Esta iniciativa refuerza el vínculo entre la universidad pública y la comunidad regional, reafirmando el compromiso de la institución de abrir sus puertas a los jóvenes para que puedan proyectar su futuro profesional en un entorno de educación superior de calidad.


 

 

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