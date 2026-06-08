Homicidio de Marcelo Colemil: la Fiscalía pidió ratificar la condena de 18 años para Ledesma

En una audiencia decisiva ante la Cámara Penal de Esquel, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ratificó la validez de la sentencia que condenó a Kevin Darian Ledesma a 18 años de prisión por el homicidio de Marcelo Colemil, ocurrido en la madrugada del 18 de agosto de 2024.

La audiencia, marcada por la presencia de la hermana de la víctima, quien expuso el profundo daño familiar y solicitó la confirmación de la pena, se centró en la respuesta técnica a la impugnación presentada por la defensa del condenado. Los jueces de la Cámara Penal han fijado un plazo de diez días hábiles para dar a conocer su resolución.

El fiscal Fidel González y el procurador Carlos Cavallo estructuraron su defensa de la sentencia en tres ejes centrales:

Soberanía del Jurado: El MPF subrayó que el veredicto unánime dictado por el jurado popular es un "baluarte de la libertad" y la soberanía política. La Fiscalía argumentó que la revisión debe ser estrictamente restringida, ya que no se demostró que el veredicto fuera arbitrario o carente de sustento probatorio. Solidez de la prueba: Frente a los cuestionamientos sobre la pericia dinámica, se aclaró que la defensa tuvo amplias instancias de control durante la etapa preliminar y frente al jurado. Las pruebas, que confirmaron un ataque desde una posición de resguardo (dentro de la vivienda del imputado hacia la calle), resultaron contundentes. Proporcionalidad de la pena: La Fiscalía defendió los 18 años de cárcel basándose en la gravedad de los hechos: el uso de un arma de fuego, la condición de indefensión de la víctima, el ocultamiento del arma homicida y el hecho de que Ledesma se mantuviera prófugo durante 18 horas tras el suceso.

Un crimen que marcó al Barrio Baden 1

El caso, que conmocionó a la comunidad de Esquel, concluyó en su etapa de juicio el pasado 25 de noviembre de 2025, cuando el jurado popular descartó la teoría de la legítima defensa propuesta por el imputado.

El fiscal González concluyó su exposición enfatizando que el proceso judicial ha sido, hasta el momento, "transparente y respetuoso de todas las garantías constitucionales", razón por la cual instó a la Cámara Penal a confirmar la condena en todos sus términos, buscando así cerrar un capítulo de impunidad y brindar una respuesta definitiva a la familia de Marcelo Colemil.