UPAMI 2026: Abren las inscripciones para los nuevos talleres en Esquel y Trevelin

Si sos afiliado a PAMI y vivís en Esquel o Trevelin, ya tenés la posibilidad de anotarte en los talleres del primer cuatrimestre de 2026. La propuesta es gratuita y busca no solo aprender nuevas habilidades, sino también fortalecer los vínculos comunitarios y mejorar la calidad de vida a través de la recreación.
Oferta de talleres en Esquel
En la ciudad de Esquel, la oferta es variada y apunta a diversos intereses, desde el uso de tecnología hasta la expresión artística:
Literario
Uso de celulares
Artes Visuales, Memoria y Patrimonio
Dibujo y pintura
Fotografía digital con celulares
Entrenamiento cognitivo (basado en artes visuales)
Memoria
Computación y nuevas tecnologías
Seguridad digital y prevención de estafas online
Memorias digitales
Oferta de talleres en Trevelin
Para quienes residen en Trevelin, las opciones incluyen actividades prácticas y creativas:
Huerta agroecológica
Radio teatro
Literario
Radio
Memoria y literatura (modalidad virtual)
Nuevas tecnologías (computación, entre otros)
Computación 2 (modalidad virtual)
¿Cómo inscribirse?
Es importante que los interesados tengan en cuenta que hay tiempo hasta el 8 de mayo para realizar la inscripción. Para anotarse o solicitar más información, pueden utilizar las siguientes vías de contacto:
Teléfono: 2945-503382
Correo electrónico: extensionesq@unpata.edu.ar