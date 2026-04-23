UPAMI 2026: Abren las inscripciones para los nuevos talleres en Esquel y Trevelin

Si sos afiliado a PAMI y vivís en Esquel o Trevelin, ya tenés la posibilidad de anotarte en los talleres del primer cuatrimestre de 2026. La propuesta es gratuita y busca no solo aprender nuevas habilidades, sino también fortalecer los vínculos comunitarios y mejorar la calidad de vida a través de la recreación.

Oferta de talleres en Esquel

En la ciudad de Esquel, la oferta es variada y apunta a diversos intereses, desde el uso de tecnología hasta la expresión artística:

Literario

Uso de celulares

Artes Visuales, Memoria y Patrimonio

Dibujo y pintura

Fotografía digital con celulares

Entrenamiento cognitivo (basado en artes visuales)

Memoria

Computación y nuevas tecnologías

Seguridad digital y prevención de estafas online

Memorias digitales

Oferta de talleres en Trevelin

Para quienes residen en Trevelin, las opciones incluyen actividades prácticas y creativas:

Huerta agroecológica

Radio teatro

Literario

Radio

Memoria y literatura (modalidad virtual)

Nuevas tecnologías (computación, entre otros)

Computación 2 (modalidad virtual)

¿Cómo inscribirse?

Es importante que los interesados tengan en cuenta que hay tiempo hasta el 8 de mayo para realizar la inscripción. Para anotarse o solicitar más información, pueden utilizar las siguientes vías de contacto:

Teléfono: 2945-503382

Correo electrónico: extensionesq@unpata.edu.ar