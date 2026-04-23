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23 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

UPAMI 2026: Abren las inscripciones para los nuevos talleres en Esquel y Trevelin

La UNPSJB y PAMI lanzaron la oferta académica para el primer cuatrimestre del año. Se trata de espacios de formación y encuentro destinados a personas mayores.
Por Redacción Red43

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Si sos afiliado a PAMI y vivís en Esquel o Trevelin, ya tenés la posibilidad de anotarte en los talleres del primer cuatrimestre de 2026. La propuesta es gratuita y busca no solo aprender nuevas habilidades, sino también fortalecer los vínculos comunitarios y mejorar la calidad de vida a través de la recreación.

 

Oferta de talleres en Esquel

 

En la ciudad de Esquel, la oferta es variada y apunta a diversos intereses, desde el uso de tecnología hasta la expresión artística:

 

Literario

 

Uso de celulares

 

Artes Visuales, Memoria y Patrimonio

 

Dibujo y pintura

 

Fotografía digital con celulares

 

Entrenamiento cognitivo (basado en artes visuales)

 

Memoria

 

Computación y nuevas tecnologías

 

Seguridad digital y prevención de estafas online

 

Memorias digitales

 

Oferta de talleres en Trevelin

 

Para quienes residen en Trevelin, las opciones incluyen actividades prácticas y creativas:

 

Huerta agroecológica

 

Radio teatro

 

Literario

 

Radio

 

Memoria y literatura (modalidad virtual)

 

Nuevas tecnologías (computación, entre otros)

 

Computación 2 (modalidad virtual)

 

¿Cómo inscribirse?

 

Es importante que los interesados tengan en cuenta que hay tiempo hasta el 8 de mayo para realizar la inscripción. Para anotarse o solicitar más información, pueden utilizar las siguientes vías de contacto:

 

Teléfono: 2945-503382

 

Correo electrónico: extensionesq@unpata.edu.ar

 

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