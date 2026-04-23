Esquel: Jornada ventosa y con lluvias aisladas

Según el reporte meteorológico, se espera una jornada marcada por un fuerte componente de viento y la aparición de precipitaciones hacia la segunda mitad del día.

El clima para este jueves tendrá la siguiente evolución:

Madrugada y Mañana: El cielo estará mayormente nublado a parcialmente nublado, con temperaturas frescas que oscilarán entre los 7°C y 8°C. Los vientos serán constantes, manteniendo una velocidad de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas intensas que alcanzarán picos de hasta 70-87 km/h.

Tarde y Noche: La inestabilidad se hace presente con la llegada de lluvias aisladas, con una probabilidad estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura tendrá un leve ascenso, alcanzando una máxima de 13°C durante la tarde para luego descender a 10°C por la noche.



Alerta de viento: Las condiciones de viento se intensificarán durante la tarde, momento en el cual se esperan las ráfagas más fuertes de la jornada, pudiendo alcanzar entre 88 y 97 km/h.

Recomendación: Dada la intensidad de las ráfagas previstas, especialmente durante la tarde, se recomienda a los vecinos asegurar objetos sueltos en patios o balcones y circular con precaución.