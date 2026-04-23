Carne de burro en Esquel: "Acá no creo que llegue"

Aldo Pérez volvió a la carnicería de El porvenir, histórico supermercado que, tras su reapertura en la esquina de Avenidas Alvear y Perón, retoma los desafíos del mercado en 2026.



“Soy nuevo en el rubro”, aclara: “estoy vendiendo bien, por ahora estoy trabajando solo. El local es mío, yo soy mi propio jefe, así que yo particularmente puedo decir que estoy bien”.



El regreso al rubro y el reencuentro con los clientes: “Estuve 18 años antes acá, no sabía que la gente me apreciaba tanto, todos muy contentos. Trabajando de las 9 y media hasta las 22 horas, muchas horas, de lunes a domingo”.

Incluso, colegas carniceros han pasado por El Porvenir: “Así que no tengo tiempo por ahí de salir a ver afuera cómo está el mercado, pero bueno, los colegas me han hablado y algunos han venido a verme”.



Los precios en la carne local: “Y bueno, yo hace un mes y algo que abrí, y los precios se han mantenido. Me ha dicho el proveedor que lo que ha subido estos días fue el capón, que ya empieza a salir capón de engorde. Y la carne viene de Viedma y de 28 de julio, así que de ahí traemos cerdo, vaca, novillo y capones de 28 de julio”.



La carne de burro ¿Es ya carne local?

Ante la noticia nacional de considerar el consumo de guanaco y burro como nuevos cortes de carne barata, en "El Porvenir" aclaran que no venden: “Es un tema de toda la semana, todo el mundo haciendo bromas sobre la carne de burro, si ya hay. Son opciones que la gente va a ir adquiriendo. Todo el mundo trata de buscar que su dinero le rinda, es una diferencia de precio bastante alejada, el precio en la costa ya se rumoreaba 7.800, 8.500, a lo que puede ser novillo o cerdo”.



La carrera por llevar un poco de carne a la mesa familiar: “la gente trata de buscar precio, todos tratamos de buscar precio, que nuestra plata nos rinda, así que veremos qué pasa en el futuro. Pero bueno, eso acá no creo que llegue, porque bueno, el productor tiene poca cantidad”.



El esquelense tiene sus preferencias en el consumo: “Nosotros vamos a seguir con nuestros productos. Yo creo que eso sería una opción más también para el consumidor, porque he visto que en Buenos Aires se comercializa carne de guanaco, lo he visto en las noticias, en cajas de 20 kilos. ¿Por qué acá no? A la gente le serviría, si es algo que está apto para el consumo y faenado en lugares habilitados, yo creo que sería una opción muy buena para el consumidor”.



Lo más vendido en El Porvenir, siguen siendo los cortes más baratos: “Cortes populares de picada, de carne de vaca, cortes económicos, la realidad es esa. Hoy lo que se está vendiendo son los cortes más económicos, hablemos de capón, hablemos de vaca, picada, y bueno, yo pollo no vendo, pero es también lo que más se consume hoy día”.



El asado y los cortes caros, siguen esperando en la heladera exhibidora: “La carne de novillo no tanto, quedan los cortes caros, quedan asados, cosa que cuando yo estaba antes en la carnicería hace 12 años atrás, faltaban los asados y hoy quedan, esos cortes son los que están quedando”.



SL