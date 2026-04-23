Corte programado de energía este jueves en barrio Luque

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este jueves 23 de abril de 2026 se realizará un corte programado de energía eléctrica en la ciudad de Esquel.

La interrupción del suministro está prevista entre las 09:00 y las 12:00 hs y se debe a trabajos de mantenimiento en una Subestación Transformadora. El sector afectado será el barrio Luque.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos respetar la señalización dispuesta y mantener despejada el área de trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y permitir el normal desarrollo de las tareas.

R.G.