Acuerdo entre Esquel y El Maitén para construir viviendas sanitarias

El intendente Matías Taccetta recibió en su despacho al intendente de El Maitén, Oscar Currilén, en el marco de un trabajo articulado entre ambos municipios que permitirá la construcción de dos viviendas en nuestra ciudad.

Las mismas serán ubicadas en un terreno cedido por la Municipalidad de Esquel y estarán destinadas a vecinos de El Maitén que deben trasladarse por motivos de salud, teniendo en cuenta que el Hospital Zonal Esquel es centro de referencia para toda la comarca.

En ese sentido, el intendente Taccetta valoró la iniciativa conjunta y destacó la importancia de seguir fortaleciendo la integración regional. “Es muy importante recibir al intendente Currilén y seguir avanzando en políticas concretas que mejoren la calidad de vida de los vecinos de toda la comarca. Estas viviendas permitirán que quienes llegan a Esquel por cuestiones de salud puedan contar con un espacio adecuado y cercano”, expresó.

Asimismo, remarcó el impacto positivo que tendrá esta obra en la economía local: “La construcción de estas viviendas también implica la generación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad, especialmente en el sector de la construcción, lo cual es fundamental para seguir dinamizando la actividad económica”.

Durante el encuentro, además, Currilén informó que se proyecta la ampliación del albergue estudiantil que posee El Maitén en Esquel, destinado a jóvenes de esa localidad que cursan estudios superiores en instituciones educativas.

“Seguimos trabajando de manera conjunta con El Maitén para que sus vecinos se sientan contenidos y cómodos en Esquel, ya sea por razones de salud o educación. Este tipo de acciones reflejan un compromiso real con el desarrollo regional”, concluyó Taccetta.

R.G.