Formación laboral en Trevelin: el Bachiller en Turismo de la EPJA N° 7730 recibió a la Secretaria Cintia Figueroa



La propuesta permitió fortalecer el vínculo entre la formación en turismo y el mundo laboral, proyectando nuevas instancias de articulación en la localidad

La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, brindó una charla informativa destinada a estudiantes de segundo año del Bachiller en Turismo de la EPJA N° 7730, en el marco de la materia Formación Profesional: Acercamiento al Mundo Laboral.

La actividad se desarrolló a partir de una invitación de la docente Beatriz Loncon, responsable del espacio curricular, con el objetivo de acercar a los alumnos y alumnas a experiencias concretas vinculadas al ámbito laboral del sector turístico.

Durante el encuentro, Figueroa compartió su experiencia en el actual rol al frente de la Secretaría de Turismo, generando un espacio de intercambio en el que los estudiantes pudieron realizar consultas y profundizar sobre distintos aspectos del desarrollo de la actividad turística en la localidad.

Asimismo, la funcionaria mantuvo un diálogo con el equipo directivo de la institución, donde se plantearon líneas de trabajo a futuro, entre ellas la posibilidad de implementar pasantías en el ámbito de la Secretaría de Turismo y la articulación de nuevas instancias de vinculación con prestadores turísticos.

Cabe destacar que este es el primer año en el que la EPJA N° 7730 incorpora la orientación en Turismo, fortaleciendo la formación de jóvenes y adultos en un área clave para el desarrollo productivo de Trevelin y sus Parajes.

Desde la gestión del intendente Héctor Ingram se continúa trabajando en acompañar e impulsar este tipo de iniciativas que promueven el vínculo entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo, en un sector turístico que constituye uno de los ejes principales del desarrollo local.