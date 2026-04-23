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Por Redacción Red43

Día Mundial del Libro: una celebración de la lectura, la memoria y la creatividad

Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una iniciativa de la UNESCO que desde 1995 busca fomentar la lectura, reconocer el valor cultural de los libros y proteger la creación intelectual.
Por Redacción Red43

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La fecha fue elegida por su fuerte carga simbólica: en 1616 murieron, en días muy cercanos, tres pilares de la literatura universal como Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Sus obras marcaron un antes y un después en la historia de las letras y siguen vigentes por su influencia y profundidad.

 

Además de homenajear a los autores, la jornada invita a reflexionar sobre el rol del libro como herramienta de conocimiento y como puente entre generaciones. En ese marco, también se destaca la importancia del derecho de autor, que garantiza a los creadores el reconocimiento y control sobre sus obras, especialmente en un contexto donde la circulación digital es cada vez mayor.

 

En Argentina, aunque el Día Nacional del Libro se celebra el 15 de junio, el 23 de abril también forma parte del calendario cultural con actividades en escuelas, bibliotecas y espacios culturales. Lecturas públicas, ferias y campañas solidarias buscan acercar los libros a más personas y promover el hábito lector.

 

La fecha, en definitiva, funciona como una invitación abierta a redescubrir la lectura como una herramienta de crecimiento, creatividad y encuentro.

 

 

 

R.G.

 

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