Viene de competir en Rio Gallegos en los Juegos de la Integración Patagónica, donde pudo meterse en la final y logró el cuarto puesto en la tanda individual y el subcampeonato en la sumatoria por equipos.

Para Martina Suárez fue un paso más en su carrera deportiva donde será una de las siete esquelenses que tomará parte del Torneo Nacional Juvenil de Escalada Deportiva, modalidad bourder, que se llevará a cabo en la sede del Club Andino desde el viernes 1 al domingo 3 de mayo.

“Para mí la escalada es una disciplina complicada y que requiere de mucha mentalidad y de mucha preparación psicológica” destacó Martina a este medio.

“Cuando uno se enfrenta al muro hay que darlo todo. Es que uno compite solamente con el muro, no compite con nadie más y es un deporte muy lindo”.

Todo lo tiene que hacer en cuatro minutos. Hay mucho de físico, pero también hay mucho de mente. La cabeza tiene su partido cuando uno se enfrenta al muro.

“Con la escalada yo aprendí a pensar en positivo, que es algo que se requiere mucho en esta disciplina.

Ella, al igual que muchos de los escaladores participaron tiempo atrás en el Club Independiente, pero se sumaron al Club Andino y no tiene más que elogios para esta institución pionera en los deportes de invierno.

“El muro del Club Andino es muy amplio, tiene aplome, tiene desplome, tiene todas las disciplinas; digamos que ahí dentro de la escalada deportiva están muy buenas. Así que lo recomiendo 100%”, destacó además.

Al igual que todos quienes estarán presentes en el Nacional de Escalada, sueña con un podio “es algo que todos deseamos, de estar en un podio, las felicitaciones de los demás, las fotos y todas esas cosas pero, lo importante, es poder competir y dar lo mejor de mí”.