Victoria Villarruel pasó por Comodoro y cumple una variada agenda en Santa Cruz

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, aterrizó en Comodoro Rivadavia hoy jueves bajo un importante operativo de seguridad, marcando el inicio de su gira por la región patagónica. Tras su paso por la ciudad chubutense, la funcionaria se dirigió a la provincia de Santa Cruz, donde tiene previsto cumplir con una agenda cargada de reuniones en distintas localidades. El punto de partida de sus actividades en la provincia vecina es Las Heras, donde encabeza un encuentro con el senador nacional José María Carambia, visita que ha generado gran expectativa en el arco político regional.

El itinerario de la titular del Senado nacional contempla una serie de reuniones diversas que incluyen paradas en Perito Moreno y Los Antiguos. Estos encuentros buscan fortalecer el vínculo institucional con los intendentes locales y referentes de la producción, especialmente en áreas vinculadas a la minería y los hidrocarburos. La presencia de Villarruel en el territorio es vista como un gesto de respaldo político y una oportunidad para evaluar de primera mano la situación social y económica del interior profundo.

"Estoy muy contenta de estar acá; es una provincia con infinitas posibilidades", manifestó la vicepresidente al referirse a su llegada a la zona. En relación a su actividad territorial, la mandataria señaló que "mi deber es cumplir lo que establece la Constitución, presidir el Senado y estar cerca de las provincias". Se espera que, tras concluir su recorrida por las diversas localidades santacruceñas, Villarruel regrese a Comodoro Rivadavia para emprender el vuelo de retorno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la mañana del domingo.

E.B.W.