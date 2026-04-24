Regresa el Salón Provincial de Artesanías Celestina Currumil

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, confirmó la realización de la octava edición del Salón Provincial de Artesanías Celestina Currumil. Se trata de la recuperación de un espacio fundamental para el sector que no se realizaba en la provincia desde hace casi una década. Esta convocatoria 2026 tiene como objetivo principal poner en valor el trabajo de los artesanos locales y fortalecer la identidad cultural de la región mediante una propuesta renovada.

La principal novedad de este año es la implementación de un sistema de inscripción por etapas que comienza de forma virtual. Los interesados deberán enviar fotografías de sus piezas para una evaluación inicial, facilitando así la participación de personas que residen en distintas localidades del territorio chubutense sin la necesidad de trasladar la obra en una primera instancia.

Podrán participar artesanos con una residencia mínima de dos años en la provincia, quienes tienen la posibilidad de presentar hasta tres piezas con su ficha técnica. El plazo para anotarse vence el 3 de agosto y el trámite puede realizarse por internet o de manera presencial en la sede de Cultura en Rawson.

El proceso de admisión continuará con la recepción física de las obras preseleccionadas para una verificación presencial. Luego, un jurado de trayectoria nacional y regional definirá qué piezas integrarán el salón y cuáles serán las ganadoras. Los premios adquisición son un incentivo destacado en esta edición, con un primer puesto de 3 millones de pesos, un segundo de 2 millones y un tercero de 1 millón de pesos.

Las obras que resulten premiadas quedarán incorporadas al patrimonio cultural de Chubut. Según el cronograma oficial, tras la labor del jurado a fines de agosto, la inauguración del salón está programada para el 29 de septiembre y la muestra permanecerá abierta al público hasta el 29 de octubre.

E.B.W.