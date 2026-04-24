De asados y con novia: así pasa la domiciliaria el condenado por la muerte de un bebé

A meses de la muerte de Elías, el bebé de 16 meses que falleció en un siniestro vial en Puerto Madryn, su mamá volvió a alzar la voz con un mensaje cargado de dolor, bronca e impotencia. A través de una extensa publicación en redes sociales, cuestionó la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria al padre del niño, principal acusado por el hecho, y reclamó que se revoque ese beneficio.

“Estoy cansada de la impunidad”, expresó Bianca Vargas, y apuntó directamente contra el acusado, Leandro Ríos, a quien calificó como “el único responsable” de la muerte de su hijo. En su descargo, también manifestó su indignación por las condiciones en las que cumple la medida, al asegurar que mantiene reuniones sociales y lleva una vida normal pese a estar bajo arresto domiciliario.

“No se le cae una lágrima por el simple hecho de haber matado a su hijo. El tipo muy de asado con los hermanos, los padres, los cuñados/as. Y hasta con novia, porque ahora ni siquiera se tomaron el tiempo de prohibirle las visitas. Escucho que está privado de su libertad. ¿A dónde se lo ve privado de su libertad?”, se preguntó.

El mensaje no solo refleja el reclamo judicial, sino también el profundo dolor de una madre que imagina cómo sería hoy la vida de su hijo. “Este año estaría en un materno, yendo a una plaza, durmiendo conmigo”, escribió.

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando el hombre conducía con 1,99 gramos de alcohol en sangre y protagonizó un accidente fatal en la ciudad. El niño viajaba sin las medidas de seguridad correspondientes.

Inicialmente, la Justicia dispuso prisión domiciliaria con condiciones estrictas, entre ellas la prohibición de recibir visitas. Sin embargo, la querella denunció incumplimientos reiterados y solicitó que sea trasladado a un establecimiento penitenciario.

En medio de este escenario, la abuela materna del pequeño también publicó un mensaje dirigido a su hija, en el que la instó a no rendirse. “No estás sola, no es tu culpa”, expresó, al tiempo que cuestionó a quienes —según señaló— buscan desacreditarla públicamente.

Con un tono firme, aseguró que seguirán adelante hasta lograr justicia, incluso si deben llevar el caso a instancias internacionales. "Te abrazo fuerte, vamos a salir de esto y a llevar la memoria de Elías Mateo a salvo, en paz, lejos de quienes no le muestran respeto ni a él ni a nuestro dolor. Porque disfrutan causándolo, no nos vamos a rendir, ese asesino va a pagar. Hasta ahora he mantenido perfil bajo, ya no más", concluyó la mujer.