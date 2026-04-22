El Dipy vuelve a la región para presentar su show en Trevelin

El Club Coronel Fontana de Trevelin será escenario de una nueva fiesta de cumbia, con la visita de Re Patrra y de El Dipy, junto a la banda regional Contramarca.

Este sábado desde las 22 horas, la fiesta está asegurada de la mando de la productora El Granero Club, en cuyas redes se pueden conseguir las entradas anticipadas.

¿Quién es El Dipy?

Nacido bajo el nombre de Adrián Martínez, llegó a la música de la mano de su amigo y famoso productor de música tropical, Sergio «Fideo» Galván, quien lo integró en el recordado grupo El Empuje.

Luego de la separación de esta mítica banda, El Dipy se lanza como solista, ganando aun más reconocimiento, cosechando gran éxito en primera instancia con la publicación de discos como No me fui, No se vallan, Estamos más allá, Close de ort, y No lo compren, entre otros.

Sus temas no dejan de sonar en radios y discotecas de Argentina, siendo además un artista de gran repercusión en toda Sudamérica.

Algunos de sus temas más conocidos son: No me dejen tirado, Este dolor, El escabio, Se corrió la bola, A mi que me importa, El patovica, El rastrero, Me lleva la vida, 100 % Cumbiero, La pibita y Tu hermana, Dame Tu mano, Par-Tusa, Baila Mono entre otros.

Durante 2019 y 2020 El Dipy comenzó a tener gran repercusión en las redes sociales, donde constantemente interactúa con sus fanáticos, anuncia lanzamientos y muestra adelantos, que llevaron su música a figurar en las listas de tendencias y artistas mas escuchados en las plataformas digitales.

SL