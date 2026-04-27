Cupos disponibles en los talleres de danza y folclore de Sol Kerbage

La licenciada en Tango y Folclore, y profesora de danzas árabes, Sol Kerbage Ibañez, comenzó el trabajo con los nuevos grupos del año y aún tiene algunos cupos disponibles para sumarse.

Los días lunes y miércoles de 17:30 a18:30 horas dicta clases de danza árabe para infancias 6 a 10 años en la Sede/ Sum Barrio Ceferino.

Los lunes y miércoles también, pero de 16 a 17 horas en la misma sede del Barrio Ceferino, Diverdanzas para jubiladas.

Los martes y viernes hay clases de folclore para principiantes de 20 a 21 horas, Sede Del Barrio Buenos Aires.

Los jueves hay clases de tango para principiantes, de 19 a 20.30 horas, y práctica de milonga 20:00 a 21:30 horas en el Centro de jubilados.

Los sábados de 10 A 12 horas, se dicta el espacio para el conjunto femenino de folklore, en espacio Quimeras.

Kerbage además, prepara nuevos grupos que se anunciarán próximamente, y espectáculos de estas disciplinas artísticas que están próximos a anunciarse, para quien quiera descubrir las herramientas de baile o simplemente, ser espectador.

SL