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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Cupos disponibles en los talleres de danza y folclore de Sol Kerbage

En sedes vecinales, clubes y espacios particulares, la licenciada en danzas de tango y folclóricas comparte sus herramientas en Esquel.
Por Redacción Red43

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La licenciada en Tango y Folclore, y profesora de danzas árabes, Sol Kerbage Ibañez, comenzó el trabajo con los nuevos grupos del año y aún tiene algunos cupos disponibles para sumarse.

 

Los días lunes y miércoles de 17:30 a18:30 horas dicta clases de danza árabe para infancias 6 a 10 años en la Sede/ Sum Barrio Ceferino.

 

Los lunes y miércoles también, pero de 16 a 17 horas en la misma sede del Barrio Ceferino, Diverdanzas para jubiladas.

 

Los martes y viernes hay clases de folclore para principiantes de 20 a 21 horas, Sede Del Barrio Buenos Aires.

 

Los jueves hay clases de tango para principiantes, de 19 a 20.30 horas, y práctica de milonga 20:00 a 21:30 horas en el Centro de jubilados.

 

Los sábados de 10 A 12 horas, se dicta el espacio para el conjunto femenino de folklore, en espacio Quimeras.

 

Kerbage además, prepara nuevos grupos que se anunciarán próximamente, y espectáculos de estas disciplinas artísticas que están próximos a anunciarse, para quien quiera descubrir las herramientas de baile o simplemente, ser espectador.

 

SL

 

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