Convocan a una charla sobre prevención de incendios en temporada invernal

Una jornada sobre prevención de incendios en la temporada invernal se llevará a cabo este lunes 27 de abril a las 18 horas en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de El Bolsón. La iniciativa es impulsada por la Mesa de Prevención de Incendios de la Comarca Andina.

La convocatoria está abierta a personas interesadas en conocer más sobre cómo actuar y prevenir situaciones de riesgo vinculadas a incendios forestales y de interfase.

Enfoque en el invierno

El invierno representa un momento importante para trabajar en la prevención de incendios en la temporada invernal, ya que permite anticiparse a situaciones que pueden agravarse en épocas más secas.

El objetivo es que la población incorpore herramientas prácticas y conocimientos que permitan minimizar la posibilidad de incendios, especialmente en áreas de interfase, donde el entorno natural y las viviendas conviven de manera cercana.

Trabajo articulado

La actividad es organizada por distintos organismos que integran la Mesa de Prevención de Incendios, entre ellos bomberos voluntarios, brigadas de manejo del fuego y entidades vinculadas a la protección ambiental.

También participan instituciones educativas y organismos técnicos.

O.P.