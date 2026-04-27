103 atletas están inscriptos para el Nacional de Escalada en Esquel

Apenas son siete los deportistas de nuestra ciudad que representarán al Club Andino Esquel. Por ende, más de 90 escaladores son foráneos, deportistas que deberán alojarse, consumir, comprar regalos (si pueden), es decir promover el Turismo Deportivo.

Después de muchos años, la ciudad de Esquel será sede de un torneo Nacional de Escalada, en este caso será en categoría Juveniles, divididos en U17 y U19.

Una gran apuesta del Club Andino Esquel quien viene de un invierno difícil, pero que apuesta fuerte en esto de organizar encuentros deportivos en beneficio del deporte en particular y de la ciudad de Esquel, en general.

El elenco de nuestra ciudad, está comandado por los instructores Nahuel Niseggi y Facundo Fuentes, quienes confían en los desempeños de cada uno de los deportistas del Club Andino Esquel.

Los siete quijotes que jugarán como local desde este viernes hasta el domingo inclusive, son los siguientes:

Tomás Villafañe, Felipe Roberts y Bautista Hernández, en la categoría U19.

Además, estarán Agustín Williams, Martina Suárez (logró la cuarta posición en los Juegos de la Integración Patagónica), Sofía Balercia y Guadalupe Lobos.

Claro que hay otros deportistas que representarán al Club Andino Esquel pero que no viven en nuestra ciudad, remarcando que el Club Andino es la única institución de la provincia que está afiliada a la Federación Argentina de Sky y Andinismo (FASA).

El resto del plantel, que representarán al CAE son los siguientes:

Luca Kowalik, Juan Pablo Moreno, Ramiro Gorski, Marcial Spassof, Ana Estevez Chaves y Alma Benavidez (todos ellos en U19).

Por su parte, en la categoría U17 estarán presentes Enzo Di Meglio, Camilo González Rodríguez, Francesco Porte Guareschi, Felipe Gutiérrez, Tomas García Monsalvo, Juan Araya, Lila Kowalik, Lucía Baldini y Helena Rico.

“EN LA ESCALADA YO APRENDÍ A TOLERAR LA FRUSTRACIÓN”

Para Sofía Balercia es una gran ventaja competir en Esquel. “Yo creo que si doy todo y no me frustro mucho en la competencia como me suele pasar, yo creo que me puedo imaginar en un podio”.

La jovencita se ve en el podio en la categoría U17. Habrá que soñar nomas. Y que los sueños se hagan realidad.

La escalada es mucho más que un deporte. Es un libro de la vida. “Yo en la escalada aprendí mucho a tolerar, a tolerar la frustración. Saber que con el tiempo siempre vas mejorando, siempre puedes mejorar, siempre hay pequeñas cosas para mejorar. Con constancia y con mucho esfuerzo se puede llegar muy lejos”.

Por su parte, Facundo Fuentes, quien es uno de los entrenadores del CAE remarcó que “Poder traer este Nacional para competidores juveniles, para nosotros es un orgullo”.

“Sinceramente estamos poniendo todo para que los competidores puedan venir de distintos puntos del país, ya que vendrán escaladores de Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia, es muy importante a nivel deportivo”.

Otros de los competidores de Esquel es Felipe Roberts, quien tiene 19 años.

“No sé cómo te lo podría describir, yo escalo desde hace 8 años. No te diría que es mi vida entera, pero puedo decir que no sé cómo es mi vida sin la escalada”. No hay mejor manera de describir el amor que tiene por la escalada.

En el 2023 fue su primer nacional, claro que antes participó en competencias más chicas, y señaló que para esta oportunidad “está muy bien preparado”.