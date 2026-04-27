Lago Rosario celebró con fotografía, naturaleza y cultura los 10 años de Newen Che Mapu, propuesta de caminatas en Lago Rosario.



En la comunidad ancestral mapuche tehuelche, el encuentro de fotógrafos puso en valor los paisajes otoñales, la identidad y el trabajo de las caminatas guiadas que se realizan durante todo el año.

Lago Rosario celebró el 10° aniversario de las caminatas guiadas de Newen Che Mapu, cuyo nombre significa “fuerza de la gente, fuerza de la tierra”.



La propuesta reunió a fotógrafos de la zona junto a integrantes de la comunidad en una jornada donde la naturaleza, la cultura y la mirada artística se encontraron en cada paso.



La actividad comenzó con una caminata hacia el Mirador Lago Rosario, guiada por Marcelo y Belén, quienes acompañaron al grupo compartiendo saberes y generando un clima cercano. A lo largo del recorrido, el paisaje se desplegó entre los colores del otoño, con el lago de fondo y la presencia de la nieve aportando su propia postal.



En ese escenario, el sendero permitió no solo capturar imágenes, sino también conectar con un entorno natural donde se pueden observar diversas especies, escuchar los sonidos del bosque y comprender el territorio desde otra mirada. La calidez de los guías, parte de la propia comunidad, fue clave para enriquecer la experiencia.



Las caminatas guiadas forman parte de una propuesta de turismo comunitario que ofrece distintos recorridos como Laguna Canoa, el circuito Piedra del Ñanco, circuito Punta del Lago y el Mirador Lago Rosario, permitiendo a los visitantes conocer diferentes paisajes y el entorno que ofrece el lugar.



Participaron del encuentro los fotógrafos Rodrigo Folch, Nahuel González, Ezequiel Carrasco y Pablo Pérez, junto a vecinos que se sumaron a la propuesta.



Tras la caminata, la jornada continuó en un clima de encuentro e intercambio, donde no faltaron los mates ni las tortas fritas, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza a Newen Che Mapu.



La actividad forma parte de una serie de propuestas impulsadas en el marco de su aniversario, con el objetivo de seguir promoviendo el contacto con la naturaleza y fortalecer los lazos en el territorio.





SL