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Por Redacción Red43

Esquel intensifica la limpieza de pluviales y alcantarillas ante las intensas lluvias

El municipio intensifica la limpieza de pluviales y alcantarillas en Esquel. Ante las lluvias, cuadrillas trabajan para despejar obstrucciones y garantizar el escurrimiento del agua en los puntos más críticos de la ciudad.
Por Redacción Red43

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Durante todo el otoño, la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental llevó adelante un amplio operativo de limpieza en distintos sectores de la ciudad, utilizando personal municipal y maquinaria específica, entre ellas el camión barredor, para retirar hojas, residuos y sedimentos acumulados en la vía pública.

 

De manera complementaria, cuadrillas municipales realizaron trabajos manuales de limpieza y mantenimiento en las diferentes cámaras pluviales, lo que permitió mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano mediante pluviales.

 

Ante el pronóstico de lluvias para este jueves, las tareas fueron intensificadas durante los últimos días con el propósito de prevenir mayores acumulaciones y garantizar el normal escurrimiento del agua en los sectores de la ciudad.

 

Asimismo, pese a las condiciones climáticas adversas, este jueves los equipos municipales continuaron trabajando en la limpieza de alcantarillas y desagües para evitar obstrucciones y acumulaciones de agua que pudieran generar inconvenientes en la circulación de vecinos.

 

Durante la tarde se realizaron intervenciones sobre calle Belgrano, entre Ameghino y San Martín, y en la intersección de Avenida Yrigoyen y Ameghino, dos sectores donde se registraron mínimas complicaciones producto de las precipitaciones.

 

Desde el municipio se destacó el compromiso de los trabajadores que, aún bajo la lluvia, continuaron desarrollando tareas preventivas para resguardar la seguridad de los vecinos y mantener en condiciones la infraestructura urbana.

 

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