El Hospital Zonal de Esquel adhiere al paro nacional de 24 horas

Médicos agrupados en la Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMEDCH) anticiparon que el día de mañana martes realizarán un paro general de 24 horas que impacta directamente en el Hospital Zonal de Esquel.

Los profesionales del área adhieren a las medidas pro el reclamo de paritarias, que lleva 6 meses sin actualización salarial frente a la constante inflación.

El dialogo con las autoridades no se retomó desde hace 4 semanas, cuando la oferta fue rechazada por ser muy baja, según detallaron desde distintos comunicados de la Asociación, agotando las instancias de dialogo en ese plazo de tiempo.

SL