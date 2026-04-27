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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: lunes con lluvias aisladas de madrugada y mejora hacia la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio inestable con bajas temperaturas y probabilidad de lluvias y nevadas, seguido de una jornada más estable y parcialmente nublada.
Por Redacción Red43

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El pronóstico para este lunes 27 de abril en Esquel anticipa un comienzo de jornada con condiciones inestables. Durante la madrugada se esperan lluvias y nevadas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%, vientos leves del noroeste y una temperatura cercana a los 3°C.

 

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, aunque con baja probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá hasta 1°C, mientras que el viento rotará al oeste con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

 

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y una máxima que alcanzará los 13°C. En este período, el viento soplará del sudoeste con ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

 

Finalmente, durante la noche se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una temperatura de alrededor de 6°C y vientos leves del noroeste.

 

 

 

R.G.

 

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