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Lunes 27 de Abril de 2026
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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos controlaron un foco originado por quema descontrolada

La intervención de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo permitió contener y extinguir un incendio durante la tarde del viernes, evitando su propagación.
Por Redacción Red43

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Un incendio en Altos de Radal requirió la intervención de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo el viernes cerca de las 17:30, tras un aviso por una quema que se salió de control. Una unidad acudió de inmediato al lugar y logró contener el avance del fuego en sus primeras etapas.

 

De acuerdo a la información oficial, al arribar al sector los brigadistas desplegaron líneas de 38 milímetros para atacar el foco ígneo. La intervención permitió circunscribir el incendio, evitando que las llamas se expandieran hacia áreas cercanas con vegetación.

 

 

El operativo se desarrolló en dos etapas: en primer lugar, los bomberos trabajaron sobre el perímetro del foco para frenar su avance. Luego, avanzaron en la extinción total del incendio, asegurando que no quedaran puntos calientes que pudieran reactivarse.

 

 

O.P.

 

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