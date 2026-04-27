Chubut participó de la Primera Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología

La provincia del Chubut participó activamente de la Primera Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), un espacio clave para la definición de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación en todo el país, que reunió recientemente en Santiago del Estero a las principales autoridades nacionales y provinciales en la materia.

En representación del gobierno provincial participó el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, quien integró las instancias de trabajo junto a referentes de las 24 jurisdicciones.

El encuentro tuvo lugar en el Nodo Tecnológico del Parque Industrial “La Isla” de la capital santiagueña y contó con la participación del subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo, mientras que la apertura estuvo a cargo del gobernador de Santiago del Estero, Elías Miguel Suárez; mientras que de manera virtual lo hizo el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y presidente del Consejo, Darío Genua.

Durante la jornada de trabajo se avanzó en una agenda común orientada a fortalecer el desarrollo productivo a partir del conocimiento, con eje en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el entramado social y económico de cada región. También se presentaron herramientas de financiamiento impulsadas por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), destinadas a potenciar la generación de empleo calificado y nuevas empresas de base tecnológica.

En este marco, el secretario de Ciencia y Tecnología del Chubut destacó la relevancia de estos espacios de articulación federal y afirmó que “la participación de las provincias en ámbitos como el COFECyT es fundamental para garantizar que las políticas científicas y tecnológicas respondan a las realidades y necesidades de cada territorio”.

Asimismo, subrayó que estos encuentros permiten consolidar una mirada estratégica compartida, orientada al desarrollo equitativo del país, y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la vinculación entre el conocimiento científico y su aplicación en sectores productivos clave para la provincia. En ese sentido, sostuvo que el trabajo coordinado con Nación y el resto de las jurisdicciones resulta central para potenciar las capacidades locales y promover el crecimiento de Chubut a través de la ciencia y la tecnología.

La asamblea contó además con la participación de la directora nacional de Articulación Institucional de Ciencia y Tecnología, Paula Zingoni; el director nacional de Programas Estratégicos, Leonardo Palladino; representantes de la Agencia I+D+i y del CONICET, así como funcionarios provinciales de todo el país, tanto de manera presencial como virtual.

En la jornada previa se desarrolló también la reunión del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología (CRECYT) NOA, donde las provincias del norte argentino avanzaron en una agenda de trabajo conjunta enfocada en la consolidación de proyectos estratégicos para el desarrollo regional.

El COFECyT constituye el principal ámbito de articulación entre Nación y provincias en materia de ciencia y tecnología, con el objetivo de definir prioridades de investigación, promover la transferencia de conocimiento y fortalecer la vinculación público-privada como motores del desarrollo territorial.

R.G.