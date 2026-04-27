Seis de cada diez hogares argentinos tienen deudas y crece la morosidad

La pérdida del poder adquisitivo y el impacto de la inflación sobre los ingresos empujaron a cada vez más familias argentinas a recurrir al financiamiento para cubrir gastos cotidianos. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, actualmente seis de cada diez hogares tienen algún tipo de deuda y también comenzó a crecer la morosidad.

El estudio, realizado sobre una muestra de 2.670 viviendas junto con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y estadísticas del Banco Central, estimó que las familias acumulan deudas por más de $39 billones. De ese total, $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria.

El informe también mostró un cambio en la forma de endeudarse. Mientras en 2023 predominaban las deudas no bancarias, en 2026 creció con fuerza el uso de préstamos bancarios, tarjetas de crédito y financiamiento formal. Actualmente, la deuda bancaria alcanza al 55,1% de los hogares y el promedio por familia endeudada supera los $5,7 millones.

Además, el stock de préstamos al sector privado llegó al 13,6% del PBI en enero de 2026, más del doble que en diciembre de 2023. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado por un fuerte aumento de la mora: la cartera irregular pasó de 2,7% a 10,6% en apenas un año.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito aparecen entre los más comprometidos, mientras que los créditos hipotecarios se mantienen estables. Para Damián Di Pace, director de Focus Market, la baja de tasas puede ayudar a aliviar la carga financiera, aunque advirtió que debe ir acompañada de estabilidad económica y previsibilidad en los ingresos para evitar nuevos desequilibrios.

R.G.