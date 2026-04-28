El insecto que aparece en casas y se confunde con la vinchuca

La presencia de la chinche de las piñas en la Comarca y la cordillera, volvió a generar consultas entre vecinos que detectaron insectos en sus viviendas y temieron que se tratara de vinchucas, asociadas al Mal de Chagas. Sin embargo, desde el área de Salud Ambiental de El Bolsón aclararon que los ejemplares analizados corresponden a otra especie, sin implicancias sanitarias.

Según se informó, ya desde fines de 2016 y comienzos de 2017 se vienen recibiendo muestras de insectos hallados en domicilios de la zona. En todos los casos, se determinó que se trata de la especie Leptoglossus occidentalis, conocida como chinche de las piñas.

Un insecto que genera confusión

El motivo principal de la preocupación radica en su aspecto. La chinche de las piñas presenta características morfológicas que pueden recordar a la vinchuca (Triatoma infestans), insecto vector del Mal de Chagas.

Esta similitud visual suele generar alarma, aunque se trata de especies completamente distintas en cuanto a comportamiento y riesgos asociados. Desde Salud Ambiental remarcaron que la chinche de las piñas no transmite enfermedades ni representa un peligro para las personas.

Hábitos y alimentación

La chinche de las piñas es un insecto volador que se alimenta exclusivamente de la savia de las piñas jóvenes de los pinos. Su presencia puede tener efectos sobre la reproducción de estos árboles, pero no tiene impacto en la salud humana.

Se trata de una especie que habita en entornos forestales y que, en determinadas condiciones, puede ingresar a las viviendas.

Por qué aparece dentro de las casas

Uno de los motivos más frecuentes de su aparición en interiores está relacionado con la búsqueda de refugio, especialmente durante los meses más fríos. Las viviendas ubicadas cerca de zonas boscosas o aquellas que utilizan leña para calefacción suelen ser más propensas a registrar la presencia de estos insectos.

Su capacidad de vuelo facilita el ingreso a los hogares, donde pueden ser detectados en paredes, techos o aberturas.

Sin riesgo sanitario

Desde el área de Salud Ambiental enfatizaron que la chinche de las piñas no genera problemas desde el punto de vista de la salud pública. A diferencia de la vinchuca, no se alimenta de sangre ni actúa como vector de enfermedades.

Ante la aparición de insectos en el hogar, se recomienda mantener la calma y, en caso de dudas, consultar con las autoridades correspondientes para su correcta identificación.

O.P.