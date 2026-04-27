Todo listo para la Fiesta Nacional del Chef Patagónico: ¿Cuándo y dónde es?

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico celebrará su 20° edición del 1 al 3 de mayo en Villa Pehuenia Moquehue. Con una propuesta que reúne sabores de todo el país y la participación de Chile, el encuentro vuelve a posicionarse como un espacio de intercambio cultural y culinario.

En esta edición aniversario, la presencia de chefs de la Patagonia tendrá un lugar central, con fuerte representación de Río Negro y Chubut. Dentro del mapa gastronómico que propone la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, se encuentran referentes como Juan Izaguirre y Gustavo Rapretti, quienes compartirán escenario con otros cocineros de distintas provincias.

Su participación pone en valor los productos regionales, y también las técnicas y saberes que caracterizan a la cocina patagónica. A ellos se suman propuestas de Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en un recorrido que atraviesa todo el sur argentino.

Una grilla con figuras nacionales e internacionales

La edición número 20 contará con la participación de Dolli Irigoyen como madrina del evento. Reconocida a nivel nacional, será protagonista de una de las clases magistrales el sábado 2 de mayo, compartiendo escenario con chefs de distintas regiones y de Chile.

También estarán presentes figuras como Pablo Buzzo (Neuquén), Tupac Guantay (Salta) y Alejandro Eugenio Sura (Chile), entre otros.

Espacios gastronómicos y actividades

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico ofrecerá variados espacios para el público. Entre ellos, el Patio de Cocina Gourmet, el Patio de Cocina Regional y el Patio de Delicias de la Cordillera, donde se podrán degustar platos elaborados con productos locales.

Las clases magistrales serán otro de los puntos más convocantes, con demostraciones en vivo en un auditorio preparado para recibir a cientos de personas. Además, estudiantes de gastronomía participarán activamente en las preparaciones.

El evento también incluirá un paseo de productores, artesanos y espectáculos musicales, que acompañarán cada jornada.

Edición aniversario con propuestas especiales

Como parte de la celebración por las 20 ediciones, se elaborará una torta aniversario que simboliza el recorrido del evento. Además, se realizará el sorteo de un Toyota Yaris 0 km.

La fiesta es organizada por la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue con apoyo del gobierno neuquino.

O.P.