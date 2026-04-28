Finalizaron las obras de pavimento en calle 25 de Mayo y ya está habilitada

Los trabajos incluyeron la ejecución de 200 metros de hormigón, permitiendo completar la conexión pavimentada de calle 25 de mayo desde O’Higgins hasta Don Bosco. Esta obra también se integra con el adoquinado de calle Roggero, realizado durante 2024 por la actual gestión municipal.

El intendente Matías Taccetta destacó que esta nueva obra refleja el orden administrativo y la planificación de una gestión que prioriza respuestas concretas para los vecinos. “Esta obra es una muestra clara de que con una administración responsable, ordenada y eficiente, podemos seguir llevando adelante infraestructura fundamental con fondos propios municipales. Esto significa que tenemos planificación y una gestión que transforma la ciudad con hechos concretos”, expresó Taccetta.

Asimismo, el mandatario municipal remarcó el esfuerzo del personal que hizo posible la ejecución de los trabajos. “Quiero felicitar especialmente a cada trabajador municipal que fue parte de esta obra. Su compromiso, esfuerzo y dedicación son fundamentales para seguir construyendo la ciudad que todos queremos. Cada avance tiene detrás el trabajo que ponen todos los días al servicio de Esquel”, sostuvo.

Taccetta también destacó el protagonismo de los vecinos en este proceso de transformación. “Las obras son posibles también gracias al compromiso de los vecinos, que acompañan, aportan y entienden que el crecimiento de Esquel es una construcción colectiva. Ese trabajo conjunto entre municipio y comunidad nos permite seguir avanzando”, agregó.

Finalmente, el intendente resaltó el posicionamiento de Esquel en el contexto provincial. “Hoy Esquel es la ciudad con mayor cantidad de obras en ejecución en toda la provincia, y eso no es casualidad. Es el resultado de una gestión comprometida, que administra con responsabilidad y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de cada vecino”, concluyó.



