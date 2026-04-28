Choque múltiple generó caos en uno de los ingresos a El Bolsón

El accidente se registró este martes alrededor de las 12 del mediodía en el ingreso a El Bolsón por avenida Belgrano. El siniestro involucró a tres vehículos y, según se informó, no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales.

De acuerdo a lo comunicado por Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar la unidad de rescate encontró que personal policial ya se encontraba interviniendo, con la zona delimitada para garantizar la seguridad en la circulación.

Tres vehículos involucrados

El choque incluyó a una Renault Kangoo, un Volkswagen Gol Trend y un Chevrolet Prisma. Por causas que no fueron detalladas, los tres rodados se vieron implicados en la colisión, generando complicaciones momentáneas en el tránsito en uno de los accesos más utilizados de El Bolsón.

A pesar de la magnitud del impacto, los ocupantes de los vehículos no presentaron heridas, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros de salud.

Trabajo de prevención en el lugar

Tras constatar que no había personas lesionadas, los bomberos se abocaron a tareas de prevención para evitar riesgos posteriores. Entre las acciones realizadas, se procedió a la desconexión de las baterías de los vehículos involucrados y a la verificación de posibles pérdidas de fluidos.

Una vez asegurada la zona, se realizó la limpieza de la cinta asfáltica con una unidad pesada, retirando restos y elementos que pudieran representar un peligro para otros conductores.

O.P.