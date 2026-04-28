Dramático accidente en El Bolsón: Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte choque

El hecho se registró alrededor de las 18.30 hs, sobre la Ruta 86, donde colisionaron dos vehículos. Por el hecho, una mujer debió ser trasladada al hospital con lesiones de consideración.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, tras el aviso se despachó una unidad de rescate al lugar. Al arribar, personal del hospital y efectivos policiales ya se encontraban trabajando en la escena, asistiendo a los involucrados y ordenando el tránsito.

Cómo fue el accidente

El choque involucró a un Volkswagen Gol Country y una camioneta Jeep Limited. Por causas que aún no fueron detalladas oficialmente, ambos rodados impactaron, lo que derivó en consecuencias para los ocupantes y en complicaciones en la circulación sobre la traza.

La conductora del vehículo menor fue quien sufrió las heridas más importantes. Fue trasladada en ambulancia al hospital con fuertes golpes en la zona de la columna, lo que demandó una rápida intervención del equipo médico.

Por su parte, la camioneta circulaba con un carro que transportaba madera. A raíz del impacto, el acoplado terminó despistando, lo que también generó riesgos en el lugar del hecho.

Intervención de los equipos de emergencia

En el operativo participaron bomberos voluntarios con dos dotaciones. Una de ellas se encontraba regresando a El Bolsón en un móvil logístico, luego de haber asistido a una capacitación en Bariloche, y se sumó de inmediato al trabajo en el lugar.

También intervinieron agentes de la policía, personal de seguridad vial y profesionales del hospital, quienes coordinaron las tareas de asistencia, prevención y control de la situación.

Ambos conductores, según se informó, son oriundos de Mallín Ahogado.

O.P.