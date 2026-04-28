Trevelin define su agenda para los Juegos Comunales y Evita

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes dio a conocer el cronograma oficial de actividades que se llevarán a cabo en las próximas semanas bajo el ala de los Juegos Comunales y los Juegos Evita 2026. Este calendario marca el inicio de una etapa clave para el desarrollo deportivo local, integrando a jóvenes de diversas instituciones en un marco de oportunidades de competencia y compañerismo.

Las jornadas comenzarán formalmente este miércoles 29 de abril con las pruebas de atletismo, las cuales se concentrarán en las instalaciones del CeDeM. Posteriormente, la actividad se trasladará al Polideportivo Municipal Evita, donde el futsal tendrá el protagonismo durante tres días consecutivos, específicamente el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de mayo.

El cierre de esta instancia competitiva está programado para el lunes 11 de mayo, día en que se disputarán los encuentros de tenis de mesa, también en el Polideportivo Municipal. Estas competencias son fundamentales para fomentar la participación e integración de los deportistas de la zona, reforzando valores como el trabajo en equipo y el crecimiento personal en el ámbito recreativo.

Desde el área de Deportes municipal destacaron que estas instancias forman parte de un proceso de participación que convoca a jóvenes de distintas instituciones. Por este motivo, se extendió una invitación a toda la comunidad para acercarse y acompañar a los participantes en cada una de las fechas programadas, brindando el apoyo necesario en este espacio de encuentro deportivo.

E.B.W.