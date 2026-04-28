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28 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Reabre el sendero Lahuán Solitario

Tras las tareas de remediación y mitigación realizadas luego de los incendios, se habilitó nuevamente el acceso a uno de los sectores más emblemáticos y visitados del Parque Nacional Los Alerces. 
Por Redacción Red43

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La intendencia del Parque Nacional Los Alerces confirmó la reapertura al público del sendero Lahuán Solitario. El recorrido se encuentra habilitado en ambas direcciones, conectando puntos clave desde la Pasarela del río Arrayanes hasta el mirador del Glaciar Torrecillas. Los visitantes podrán transitar bordeando el río Menéndez y pasando por el histórico Lahuán Solitario y Puerto Chucao.

 

 

 

Esta apertura se da luego de intensos trabajos destinados a la recuperación de las áreas afectadas por el fuego. Desde la administración destacaron que las zonas impactadas por incendios son áreas extremadamente sensibles y solicitaron a los turistas mantenerse estrictamente dentro del sendero para colaborar con la recuperación del entorno natural.

 

Asimismo, se informó que el resto de las sendas del sector permanecen restringidas. En esos lugares se llevan adelante tareas de mantenimiento, renovación de cartelería informativa y labores de seguridad en el marco de una próxima reapertura gradual del resto de los circuitos.

 

 

 

Al ser un área natural protegida con riesgos propios de los ambientes agrestes, las autoridades recomendaron informarse previamente sobre las condiciones climáticas y seguir las pautas de seguridad. Recordaron que circular por los caminos habilitados es fundamental para preservar el ecosistema y garantizar una visita segura dentro del sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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