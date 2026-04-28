Once clubes participarán en el Torneo Nacional de Escalada Deportiva

Se acerca el momento de la fiesta de la Escalada, deporte que el Club Andino Esquel le está dando la importancia que se merece.

Será la segunda vez que se hará un Torneo Nacional en nuestra ciudad y hay algunos números que vale la pena revisar para entender la magnitud de este torneo.

Están anotados un total de 105 competidores, de los cuales solo siete son locales. Un fin de semana largo a pleno con el deporte en Esquel.

En el Torneo Nacional de Escalada, categoría Juvenil, estarán representados un total de once clubes de nueve provincias distintas.

Hay que tener en cuenta que el único club de la provincia de Chubut que está afiliada a la FASA es el Club Andino Esquel que recordemos tiene más de 20 competidores anotados en el CAE aunque de esos solo siete viven en la zona y entrenan bajo las órdenes de los instructores Nahuel Niseggi y Facundo Fuentes.

CLUBES Y PROVINCIAS

Los clubes que tomarán parte de este torneo que se iniciará el viernes 1 y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo son los siguientes:

Club Andino de Lago Argentino de Santa Cruz (CALA), Club Andino Junín de Los Andes de Neuquén (CAJA), Grupo Rosarino de Actividades de Montaña de Santa Fe (⁠GRAM), Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada de Córdoba (FeCME), Club Náutico Azopardo de Santa Fe (CNA), Centro Andino El Chaltén⁠ de Santa Cruz (CACH), Asociación de Escalada de Buenos Aires (CABA y Provincia de Buenos Aires) (⁠AEBA), Club Andino Esquel de Chubut (CAE), Club Andino Bariloche de Río Negro (CAB), Club Andino Ushuaia de Tierra del Fuego (CAU) y Asociación Deportiva y Cultural Lacar de Neuquén (ADCL).

De esta manera, las provincias que están incluidas en este torneo son Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Santa Fe y Córdoba.