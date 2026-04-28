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28 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Colapinto y Messi: encuentro cumbre en Miami

El piloto argentino de Fórmula 1 visitó el predio del Inter Miami y compartió un momento especial con el capitán de la Selección antes del Gran Premio en Estados Unidos. 
Por Redacción Red43

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Franco Colapinto finalmente cumplió el anhelo que había manifestado públicamente apenas unos días atrás durante su exhibición en Buenos Aires. El joven piloto de Alpine aprovechó su estadía en Florida para acercarse al complejo de entrenamiento del Inter Miami, donde mantuvo un encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La reunión fue retratada en una imagen difundida por YPF, empresa que patrocina a los tres deportistas, bajo el mensaje "la mejor energía del mundo, la energía argentina".

 

“Me encantaría conocer a Messi”, había confesado el bonaerense de 22 años ante una multitud en la Avenida del Libertador el domingo pasado. Menos de 48 horas después, el deseo se hizo realidad en la previa de la actividad oficial en el Autódromo Internacional de Miami. Tras el encuentro, Colapinto se enfoca en lo que será el regreso de la máxima categoría tras un breve receso, mientras que se espera que los jugadores del equipo de Florida asistan el próximo domingo al Gran Premio para devolver la gentileza y alentar al argentino en la pista.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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