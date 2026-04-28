Chubut se destaca en innovación tecnológica

La provincia del Chubut fue elegida por el Banco Mundial para integrar la iniciativa internacional LAC AI Accelerator a través de una propuesta estratégica denominada Dino Emprende. Este proyecto se desarrolló bajo el ala del programa Raíz Emprendedora y logró sobresalir entre numerosas presentaciones de toda América Latina y el Caribe, posicionando a la región como un referente en la aplicación de tecnología para el crecimiento productivo.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de Gobierno y refleja una decisión política de implementar políticas públicas basadas en datos. Según explicaron desde el equipo técnico, este logro es el resultado de una articulación entre el área de Vinculación Internacional, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Innovación.

El proyecto propone una plataforma integral basada en Inteligencia Artificial diseñada específicamente para acompañar a emprendedoras y reducir brechas estructurales como la informalidad. Dino Emprende funciona a través de un agente conversacional disponible las 24 horas que brinda asesoramiento en formalización, financiamiento y marketing digital, además de permitir una gestión basada en evidencia mediante el análisis de datos en tiempo real.

Actualmente, el equipo provincial participa del proceso de aceleración con el objetivo de escalar la implementación de esta herramienta en todo el territorio, incluyendo las zonas rurales. Los responsables del programa destacaron que la propuesta permite un monitoreo de impacto constante, lo que facilita el diseño de políticas públicas más eficientes para el entramado emprendedor chubutense.

E.B.W.