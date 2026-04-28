Increíble: habrá un Torneo de Fútbol Infantil con inscripciones, alojamiento y comida gratis

La idea es compartir, hacerse de amigos y que los peques puedan jugar y divertirse. Eso sucederá en Gobernador Costa ya que el Club Juventud Unida está organizando un torneo de fútbol infantil, modalidad futsal, para el fin de semana del 22 al 24 de mayo.

La idea es que haya un total de 12 equipos, divididos en tres categorías. Claro que ya la CAI de Comodoro Rivadavia se comprometió a presentar cuatro equipos: dos elencos en la categoría 2015/16, uno en la divisional 2017/18 y la restante en la categoría 2019/20.

Y si está la CAI de Comodoro Rivadavia, el espectáculo está asegurado.

Lisando Pailacura, quien además de ser integrante del equipo de la primera división, es Coordinador del Fútbol Infantil de Juventud Unida. Destacó él algunos aspectos que tiene que ver con el torneo y sobre todo con la organización.

Lisandro, junto con el resto de la comisión directiva y los padres de los peques están organizando un torneo cuyo costo es prácticamente nulo para los visitantes.

¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente: La inscripción al torneo es gratis, el alojamiento para los peques también es gratis, solo tiene que llevar bolsa de dormir, y encima le dan de comer a los jugadores visitantes. Todo gratis, más no se puede pedir.

No hay excusa, solo hay que trabajar para jugar el dinero para el traslado. Y que los peques se diviertan.

El torneo de futsal infantil, con reglamento CAFS, se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de Gobernador Costa y será en tres categorías: 2015/16, 2017/18 y 2019/20.

Habrá un cupo máximo de cuatro equipos por categoría y los responsables de los equipos foráneos tendrán tiempo hasta el día 15 de mayo para confirmar su participación.

Pailacura destacó que, a los cuatro equipos de la CAI de Comodoro Rivadavia, se le podrían sumar Costanera Sur de José de San Martin, Titanes de Gobernador Costa, Deportes Rio Pico, más el interés que mostraron los clubes de Esquel como ser el Club Social y Deportivo Del Campo, Cebollitas y San Martín.

Claro que, de manera urgente, los clubes interesados deberán comunicarse al número 2945 684459.

Recordemos que este tipo de campeonatos se juega habitualmente en el Torneo Sanmartinianito de José de San Martín y en Pequeños Gigantes en Rio Pico, torneos que son ejemplos a seguir.