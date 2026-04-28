Día de lluvia y viento: El otoño se expresa con toda su fuerza

El martes 28 de abril se presenta con un cambio marcado en las condiciones del tiempo en la Comarca Andina. Tras un lunes más estable, aunque fresco y nublado, la jornada de hoy estará atravesada por precipitaciones persistentes y un aumento notorio del viento hacia la tarde.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias durante todo el día, con probabilidades que se mantienen entre el 40% y el 70% en los tres tramos de la jornada. Durante la mañana las precipitaciones serán más intermitentes, pero con el correr de las horas podrían intensificarse.

Alerta por lluvias y posibles nevadas en zonas altas

El SMN mantiene vigente un alerta amarillo por lluvias para la tarde, período en el que se esperan acumulados entre 15 y 30 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual. En sectores cordilleranos, estas precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.

Los datos complementarios anticipan picos de precipitación durante la tarde, con registros que podrían intensificarse en cortos períodos, lo que coincide con el momento de mayor inestabilidad del día.

Viento en aumento con ráfagas intensas

Uno de los aspectos más importantes de la jornada será el viento. Durante la mañana se mantendrá moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h desde el noroeste.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera un incremento fuerte, con vientos del oeste y sudoeste que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que oscilarán entre los 79 y 87 km/h.

El alerta amarillo por viento advierte que las ráfagas podrían incluso superar los 90 km/h en algunos sectores, lo que puede generar complicaciones puntuales como caída de ramas, dificultades en la circulación o reducción de visibilidad.

Temperaturas: leve ascenso, pero con sensación fría

En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima cercana a los 5°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 11°C por la tarde. Hacia la noche, los valores volverán a descender hasta los 6°C.

Si bien hay un leve ascenso respecto al lunes, la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica se mantenga baja durante gran parte del día, especialmente en los momentos de mayor intensidad del viento.

O.P.