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28 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil llega al Club Deportivo Estación

Durante los primeros días de esta semana, el servicio municipal de salud animal se trasladará al barrio Estación. Se ofrecerán servicios de castración, desparasitación y vacunación para perros y gatos.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel continúa adelante con su cronograma de atención para el cuidado de las mascotas. En esta ocasión, el Quirófano Móvil se instalará en las instalaciones del Club Deportivo Estación para brindar atención durante los días lunes, martes y miércoles, a partir de las 08:00 horas.

 

Los vecinos que se acerquen al lugar podrán acceder de manera totalmente gratuita a los servicios de vacunación, desparasitación y castraciones. Se trata de una oportunidad importante para que la comunidad pueda completar los cuidados básicos de sus animales de compañía.

 

Para acceder a las castraciones, es requisito indispensable contar con un turno previo. Por este motivo, los interesados deben comunicarse telefónicamente al número 2945 683241 durante el transcurso de la mañana para coordinar la cita correspondiente.

 

Desde el municipio recordaron la relevancia de participar en estas campañas. Las autoridades destacaron que cuidar a las mascotas también implica cuidar a toda la comunidad, ya que estas acciones son fundamentales para el control poblacional y para la prevención de enfermedades zoonóticas.


 

 

 


M.G

 

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