Tras la lluvia, el miércoles será de nubes y viento

El miércoles 29 de abril llega con un escenario más estable en la Comarca Andina luego de la jornada de lluvias intensas que atravesó la zona el martes. Si bien las precipitaciones dan un respiro, el cielo se mantiene mayormente nublado y el viento continúa siendo protagonista.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones baja considerablemente, ubicándose entre el 0% y el 10% durante todo el día. Esto marca un corte en el ciclo de lluvias, aunque sin una mejora completa en las condiciones generales del tiempo.

Viento persistente durante gran parte del día

El viento del oeste seguirá presente con intensidad moderada a fuerte, especialmente durante la mañana y la tarde. Se esperan velocidades entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre los 70 y 78 km/h en las primeras horas del día.

Hacia la noche, el viento tenderá a disminuir levemente, con intensidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían rondar los 50 km/h. Aun así, se mantendrá una circulación constante que sostendrá el ambiente fresco y la nubosidad.

Los registros complementarios también muestran ráfagas fuertes en horas centrales, con picos cercanos a los 28 nudos, lo que coincide con el momento de mayor intensidad previsto.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 3°C por la mañana, una máxima de 9°C durante la tarde y un descenso hacia los 5°C por la noche.

O.P.